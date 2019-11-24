Лихача на угнанном авто на КАД полицейские останавливали со стрельбой

Лихача на угнанном авто на КАД полицейские останавливали со стрельбой
Полицейские гнались за 24-летним водителем. Фото: Pixabay

В Петербурге сотрудники правопорядка задержали со стрельбой угонщика, устроившего погоню на КАД.

Все произошло в ночь на субботу, 23 ноября. Инспекторы попытались остановить нарушителя ПДД на 74 км на внутреннем кольце КАД. Однако водитель, управляющий Ravon R2, останавливаться не собирался. Он увеличил скорость и, совершая опасные маневры, намеревался скрыться. В результате сотруднику ДПС пришлось применить табельное оружие: был сделан один выстрел в воздух и несколько по колесам иномарки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на 78 км КАД водителя удалось остановить.В отношении 24-летнего мужчины были составлены протоколы.

Позднее правоохранителям поступило заявление от техника одной из коммерческих фирм о краже автомобиля, принадлежавшего предприятию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому была назначена подписку о невыезде

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти погоня стрельба
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