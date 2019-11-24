Kia после столкновения с Hyundai снесла светофор на Выборгском шоссе

Kia после столкновения с Hyundai снесла светофор на Выборгском шоссе
Иномарка снесла светофор. Фото: vk.com/spb_today

В Выборсгком районе Северной столицы произошло ДТП с участием машин марок Kia и Hyundai. Одна из них снесла светофор.

Авария случилась сегодня, 24 ноября, на перекрестке Выборгского шоссе и улицы Шишкина в Парголово. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что Kia повалила светофор на полосу встречного движения, у машины разбита передняя часть. Вторая иномарка от удара отъехала в противоположную сторону.

Точные причины ДТП и сведения о состоянии водителей в социальной сети «Вконтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о причинах смертельной аварии с фурой и микроавтобусом. В результате столкновения транспортных средств погибли шесть человек.

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