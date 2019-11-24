Стала известна причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Стала известна причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения. Фото: Pixabay

Причиной смертельной аварии в Оренбургской области стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. В результате лобового столкновения автобуса и фуры погибли шесть человек.

По предварительной информации, водитель, управляющий микроавтобусом, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Согласно данным регионального УМВД, водитель микроавтобуса погиб, водитель второго транспортного средства не пострадал.

Как сообщили «РИА Новости», двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, авария случилась сегодня утром, 24 ноября, в районе поселка Чистый. Шесть человек, в том числе ребенок погибли, трое получили травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Оренбуржье. Было известно о пяти погибших.

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