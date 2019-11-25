Один человек пострадав в массовом ДТП с грузовиками под Тихвином

В Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участие двух легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение четырех машин произошло на трассе «Вологда — Новая Ладога». Водитель легкового автомобиля «Лифан» вылетел на встречку, не справившись с управлением, где столкнулся с машиной марки «Киа», а также двумя большегрузами.

В ДТП пострадал только водитель «Лифана», его госпитализировали в медучреждение с тяжелыми травмами. Проводится проверка по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок.