Один человек пострадав в массовом ДТП с грузовиками под Тихвином

Один человек пострадав в массовом ДТП с грузовиками под Тихвином
Водителя "Лифана" госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участие двух легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение четырех машин произошло на трассе «Вологда — Новая Ладога». Водитель легкового автомобиля «Лифан» вылетел на встречку, не справившись с управлением, где столкнулся с машиной марки «Киа», а также двумя большегрузами.

В ДТП пострадал только водитель «Лифана», его госпитализировали в медучреждение с тяжелыми травмами. Проводится проверка по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок.

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