На Площади Восстания произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок

На Площади Восстания произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок
Место ДТП. Фото: группа "ДТП и ЧП Петербург" "Вконтакте"

Вечером 24 ноября на перекрестке Невского и Лиговского проспектов произошло ДТП с участием двух люксовых иномарок.

Как сообщили очевидцы, перекресток не поделили Mercedes и Lexus.

«ДТП прямо на площади Восстания», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером 22 ноября на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга и иномарки.

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