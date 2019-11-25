Нева и Финский залив «встанут» в этом году раньше срока

Спасатели ожидают, что в этом году Нева и Финский залив замерзнут раньше, чем прогнозировалось изначально.

Как сообщили в главке МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, в этом году петербургские водоемы замерзнут раньше прогнозируемых спасателями сроков. Так, вода в черте города должна полностью замерзнуть в период новогодних праздников — с 31 декабря по 10 января.

Отметим, что в прошлую зиму Нева и Финский залив покрылись льдом лишь во второй половине января — 19 числа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что холодный антициклон принес морозы в Петербург. По данным Гидрометцентра, минусовая температура в Петербурге должна сохраниться до середины недели.