Жителя Ленобласти могут посадить за отношения с 16-летней

В Ленинградской области местный житель может стать фигурантом уголовного дело за связь с несовершеннолетней девушкой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, об отношениях безработного мужчины и 16-летней девушки в полицию заявила ее мать. Она рассказала, что мужчина в течение нескольких месяцев вступал в половой контакт с ее дочерью-подростком. Все происходило в коммунальной квартире в Волховском районе.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что мужчина не имеет постоянной работы. В скорое времени в его отношении могут возбудить уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что азиат надругался над девочкой из детдома в гостинице в Озерках. Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел в гостиничном номере в отеле на Выборгском шоссе. Там неизвестный мужчина развратил ее, а после скрылся на автомобиле Hyundai Solaris.