Мертвых мужчину и женщину нашли у заброшенной котельной в Луге

На днях житель Луги заявил в полицию о двух найденных трупах на территории заброшенной котельной. Пока неизвестно, что стало причиной смерти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал, что заметил два тела, принадлежащих мужчине и женщине, когда проходил мимо котельной, расположенной на проспекте Урицкого в Луге. Отмечается, что на трупах не было внешних признаков насильственной смерти.

Правоохранители уже установили личность погибшей — ей оказалась 49-летняя местная жительница. А вот личность мужчины все еще устанавливается, как и обстоятельства их смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Парнаса рассказали о трупе, который полдня лежит под окнами дома. Петербуржцы сообщили, что труп заметили у дома на улице Валерия Гаврилина еще в час дня. До поздней ночи они ждали медиков и сотрудников правоохранительных органов.