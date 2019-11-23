Жители Парнаса рассказали о трупе, который полдня лежит под окнами дома

Местные в ужасе проходят мимо и ждут, когда же на место прибудут медики и полицейские.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на сведения своих читателей. Петербуржцы сообщили, что труп заметили у дома на улице Валерия Гаврилина еще в час дня. До поздней ночи они ждали медиком и сотрудников правоохранительных органов, чтобы те поскорее разобрались с телом, но никто не приезжал. В органах уверяют, что о трупе им сообщили ночью, а сами местные жители убеждают, что полицейские приезжали днем и осматривали место происшествия. По предварительным данным, тело так и не увезли в морг.

Что стало причиной смерти горожанина – только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Высоцком житель обнаружил труп пенсионерки в лесном массиве. Прибывшие к месту происшествия стражи обнаружили, что лицо погибшей обглодали животные. Рядом с ней лежала белая трость.