Под Высоцком житель обнаружил труп пенсионерки в лесном массиве

В Выборгском районе Ленобласти в лесном массиве был обнаружен труп. Оказалось, что это пенсионерка, которая неделю назад ушла из дома.

О найденном теле сообщили в полицию Выборга во вторник, 19 ноября. По словам жителя Высоцка, труп женщины лежал лицом вниз. Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие к месту происшествия стражи обнаружили, что лицо погибшей обглодали животные. Рядом с ней лежала белая трость.

Позднее родственники опознали пенсионерку: ей было 90 лет. Оказалось, что 12 ноября женщина вышла из дома и не вернулась. В отдел полиции родные обратились 16 ноября, отметив, что бабушка страдала провалами в памяти и могла заблудиться.

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