Под Высоцком житель обнаружил труп пенсионерки в лесном массиве

Под Высоцком житель обнаружил труп пенсионерки в лесном массиве
Пенсионерка проживала в Высоцке. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти в лесном массиве был обнаружен труп. Оказалось, что это пенсионерка, которая неделю назад ушла из дома.

О найденном теле сообщили в полицию Выборга во вторник, 19 ноября. По словам жителя Высоцка, труп женщины лежал лицом вниз. Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие к месту происшествия стражи обнаружили, что лицо погибшей обглодали животные. Рядом с ней лежала белая трость.

Позднее родственники опознали пенсионерку: ей было 90 лет. Оказалось, что 12 ноября женщина вышла из дома и не вернулась. В отдел полиции родные обратились 16 ноября, отметив, что бабушка страдала провалами в памяти и могла заблудиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленников, которые пробрались на территорию строительного предприятия и похитили инструменты.

пенсионерка полицейские труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из Карповки достали труп пропавшего без вести
«Теплосеть» заменила дефектные трубы после прорывов на ...
Мужчина жестоко избил своего соседа по коммуналке на Дыбенко
Под Высоцком житель обнаружил труп пенсионерки в лесном массиве
КамАЗ сбил велосипедиста на Дальневосточном проспекте
Премий не бывает у четверти работающих Петербурга и Ленобласти
Начинающий водитель сбил женщину на Петрозаводском шоссе
В Металлострое неизвестные похитили инструменты со стройплощадки