В Металлострое неизвестные похитили инструменты со стройплощадки

В Металлострое неизвестные похитили инструменты со стройплощадки
Полицейские начали проверку. Фото: pixabay

В Колпинском районе неизвестные вынесли инструменты с предприятия строительных смесей. Строительная площадка в поселке Металлострой не охранялась.

В отдел полиции обратился 48-летний мужчина. По словам заявителя, на стройплощадке были обнаружены повреждения оконных стеклопакетов и открытые двери складских помещений. Неизвестные похитили кабели и провода для внутренней электропроводки и различный ассортимент электроинструментов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на участке имелись камеры видеонаблюдения. Сотрудники правопорядка изучили записи и выяснили, что трое неизвестных проникли на территорию предприятия в ночь на понедельник, 18 ноября.

Сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей. Стражи порядка начали розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации петербуржца. Он получил ножевое ранение от неизвестных.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Колпинский район предприятие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина жестоко избил своего соседа по коммуналке на Дыбенко
Под Высоцком житель обнаружил труп пенсионерки в лесном массиве
КамАЗ сбил велосипедиста на Дальневосточном проспекте
Премий не бывает у четверти работающих Петербурга и Ленобласти
Начинающий водитель сбил женщину на Петрозаводском шоссе
В Металлострое неизвестные похитили инструменты со стройплощадки
Пробка на Витебском: ДТП с участием фуры заблокировало проезд
Беглов одобрил планировку участка для завода «Таурас-Феникс»