В Металлострое неизвестные похитили инструменты со стройплощадки

В Колпинском районе неизвестные вынесли инструменты с предприятия строительных смесей. Строительная площадка в поселке Металлострой не охранялась.

В отдел полиции обратился 48-летний мужчина. По словам заявителя, на стройплощадке были обнаружены повреждения оконных стеклопакетов и открытые двери складских помещений. Неизвестные похитили кабели и провода для внутренней электропроводки и различный ассортимент электроинструментов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на участке имелись камеры видеонаблюдения. Сотрудники правопорядка изучили записи и выяснили, что трое неизвестных проникли на территорию предприятия в ночь на понедельник, 18 ноября.

Сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей. Стражи порядка начали розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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