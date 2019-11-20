На Садовой двое ударили петербуржца ножом ради телефона и кошелька

На Садовой двое ударили петербуржца ножом ради телефона и кошелька
Неизвестные нанесли мужчине ножевое ранение. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе неизвестные нанесли петербуржцу ножевое ранение и похитили мобильные телефон.

Соответствующее сообщение поступило в отдел полиции во вторник, 19 ноября, из больницы. Им сообщили, что с улицы Садовой был госпитализирован мужчина. По предварительным данным, в арке дома №59 двое неизвестных ударили прохожего ножом, а после похитили деньги в сумме 35 тыс. рублей и мобильник.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что женщина лишилась 100 тыс. рублей в одном из ТЦ Петербурга. По ее словам, деньги из сумки вытащил злоумышленник.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб ножевое ранение
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