Неизвестный вытащил из женской сумочки 100 тысяч в ТЦ на Ветеранов

Неизвестный вытащил из женской сумочки 100 тысяч в ТЦ на Ветеранов
Деньги находились в сумке. Фото: pixabay

В Кировском районе Северной столицы неизвестный похитил из женской сумочки 100 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел во вторник, 19 ноября, в одном из торговых центров по проспекту Ветеранов. В отдел полиции обратилась 32-летняя женщина. По словам заявительницы, она была в помещении выдачи интернет-заказов, когда обнаружила пропажу денег.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который вынес из квартиры жителя Сертолово ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

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