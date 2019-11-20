Домушник вынес из квартиры украшения на 200 тысяч в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный обчистил квартиру на 200 тыс. рублей. Злоумышленник вынес только ювелирные изделия.

Все произошло накануне, 19 ноября, в доме на улице Молодежной в городе Сертолово. В отдел полиции обратился 68-летний мужчина. По его словам, неизвестный сломал замок входной двери и проник во внутрь. В квартире заявитель обнаружил пропажу украшений.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка разыскивают злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые напали на прохожего. В полицию обратился 36-летний мужчина.