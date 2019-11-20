Двое неизвестных избили и ограбили мужчину на набережной Фонтанки

Двое неизвестных избили и ограбили мужчину на набережной Фонтанки
Двое неизвестных избили мужчину. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга двое неизвестных избили и ограбили прохожего. Злоумышленников разыскивают.

Все произошло в понедельник, 18 ноября, в арке дома 117 по набережной реки Фонтанки. По словам 36-летнего мужчины, около 23:55 неизвестные избили его и похитили личные вещи. Мужчина лишился наручных часов, сумки с мобильным телефоном, документами, кошельком, где находились 5 тыс. 250 рублей, и банковскими картами.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который обчистил магазин. Инцидент случился в Выборгском районе.

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