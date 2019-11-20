Петербургские полицейские ищут злоумышленника, обчистившего магазин с пистолетом

Петербургские полицейские ищут злоумышленника, обчистившего магазин с пистолетом
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Северной столицы полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего из магазина деньги.

Все произошло в здании на Сиреневом бульваре. Соответствующее сообщение поступило в отдел во вторник, 19 ноября. По словам заявителя, неизвестный мужчина зашел в отдел с предметом, похожим на пистолет. Он начал угрожать и потребовал деньги из кассы, а после скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что несовершеннолетним гражданам могут разрешить водить машину.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти разбойное нападение розыск
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