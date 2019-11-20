Несовершеннолетним россиянам могут разрешить водить машину

Идея о выдаче водительского удостоверения несовершеннолетним россиянам нашла поддержку в Госавтоинспекции. Предполагается, что для получения прав подросткам будет необходимо пройти серьезный курс обучения.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова начальника ГИБДД Михаила Черникова, подросток необходимо поддержать в этом вопросе. В Госавтоинспекции продолжится обсуждение этой темы, после чего будет принято окончательное решение. Он также выразил желание, чтобы подростки получили вот такой «бонус».

Черников отметил, что для получения водительского удостоверения подростку придется несколько лет изучать правила дорожного движения в юношеских автошколах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы ГИБДД раздадут петербуржцам 23 тысячи светоотражателей. Акция состоится 20 и 23 ноября в четырнадцати районах Санкт-Петербурга.