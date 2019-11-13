Инспекторы ГИБДД раздадут петербуржцам 23 тысячи светоотражателей

В рамках акции «Видимость на 5!» волонтеры, совместно с инспекторами ГИБДД, раздадут 23 тысячи светоотражателей рядом со школами и АЗС «Газпромнефть».

Акция состоится 20 и 23 ноября в четырнадцати районах Санкт-Петербурга. Брелоки, которые получат горожане и учащиеся школ, помогут быть заметнее на дорогах в темное время суток. Мероприятие направлено на повышение безопасности пешеходов и снижение количества аварийных ситуаций в Северной столице.

В проведении акции «Видимость на 5!» примут участие добровольцы из Региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО». Вместе с сотрудниками ГИБДД они раздадут 23 тысячи светоотражающие значков возле 14 школ в разных районах Петербурга, а также напомнят родителям учащихся о правилах безопасности на дороге.

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