Инспекторы ГИБДД раздадут петербуржцам 23 тысячи светоотражателей

Инспекторы ГИБДД раздадут петербуржцам 23 тысячи светоотражателей
Родителям школьников также напомнят о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Фото: pixabay.com

В рамках акции «Видимость на 5!» волонтеры, совместно с инспекторами ГИБДД, раздадут 23 тысячи светоотражателей рядом со школами и АЗС «Газпромнефть».

Акция состоится 20 и 23 ноября в четырнадцати районах Санкт-Петербурга. Брелоки, которые получат горожане и учащиеся школ, помогут быть заметнее на дорогах в темное время суток. Мероприятие направлено на повышение безопасности пешеходов и снижение количества аварийных ситуаций в Северной столице.

В проведении акции «Видимость на 5!» примут участие добровольцы из Региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО». Вместе с сотрудниками ГИБДД они раздадут 23 тысячи светоотражающие значков возле 14 школ в разных районах Петербурга, а также напомнят родителям учащихся о правилах безопасности на дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минздраве скорректировали суточную норму потребления соли.

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Инспекторы ГИБДД раздадут петербуржцам 23 тысячи светоотражателей
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