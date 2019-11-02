В Минздраве уточнили безопасное количество соли в сутки

При подсчете необходимо учитывать не только соль, используемую для досаливая, но и всю содержащуюся в потребляемых продуктах. Фото: pixabay.com

При подсчете необходимо учитывать не только соль, используемую для досаливая, но и всю содержащуюся в потребляемых продуктах. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения внесло поправки в рекомендации о суточном потреблении соли. Безопасной нормой является не более пяти граммов соли в день.

Об изменениях рассказал замглавы Минздрава Российской Федерации Олег Салагай, информация появилась в Telegram-канале чиновника. Как заявил Салагай, новые уточнения связаны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что здоровью не вредит потребление до пяти граммов соли в сутки. При этом соль должна быть йодированной, поскольку это позволяет избежать проблем со здоровьем, связанных с дефицитом йода в организме.

Салагай добавляет, что на сегодняшний день в России многие употребляют соль в значительно превышающих норму количествах. Это может послужить причиной таких заболеваний, как инфаркт и инсульт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минздраве допустили возможность дистанционной продажи лекарств, выписываемых по рецепту.