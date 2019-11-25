В 2020 году в России ожидается рост цен на автомобили

Правительство в России утвердило законопроект, согласно которому в следующем году должны повысить утильсбор на автомобили. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает «Коммерсант», цены на автомобили повышаются в начале каждого года, однако в январе 2020 на рост цен повлияет повышение утильсбора.

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковушек — в среднем на 110%. Меньше всего пострадают автомобиль с двигателем до 1 л — на 46%. Утильсбор на авто с двигателе 1-2 л увеличится на 112%. А рост утильсбора на машины с двигателем более 3,5 л составит 145%.

Таким образом, в среднем цена на автомобиль может подняться на 2-4%. Самые популярные авто придется приобретать на 40-60 тысяч дороже, чем сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали наиболее выгодный тип автомобилей для России.