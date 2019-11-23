Эксперты назвали наиболее выгодный тип автомобилей для России

Эксперты назвали наиболее выгодный тип автомобилей для России
Выгоднее всего пользоваться электромобилем. Фото: pixabay.com

Аналитики подсчитали, что для россиян, при среднем еженедельном пробеге машин в 335 километров, наиболее выгодным средством передвижения является электрокар.

Специалисты Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ сравнили цены на бензин и активность, с которой жители России пользуются автомобилями. Исходя из этих данных, наиболее экономичной машиной стал электромобиль.

Так, в Приморье тариф на зарядку автомобиля, работающего от электричества, равняется 8 рублей/киловатт за час. В Москве заряжать электрокары и вовсе можно бесплатно.

При этом менее выгодный вариант — транспорт, работающий на газомоторном топливе, поскольку, в таком случае, необходимо закупить дорогостоящее оборудование. Самые дорогие в обслуживании — машины с двигателем внутреннего сгорания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России резко упал спрос на бензин.

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