Стало известно о резком падении спроса на бензин в России

С января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на 1% . Фото: Pixabay

С января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на 1% . Фото: Pixabay

Стало известно о том, что в России значительно снизился спрос на бензин.

Эксперты отмечают, что с января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия».

В конце июня данный показатель достигал 1,4%.

Подобное явление с резким падением спроса наблюдалось в 2015 году. Тогда оно установилось на отметке 1,9%.

В Министерстве энергетики считают ситуацию с обеспечением бензина стабильной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по результатам опроса ВЦИОМ, 47% участников высказали мнение о том, что люди отказываются от использования автомобиля из-за высоких цен на бензин.