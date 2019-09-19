Россияне реже пользуются автомобилем из-за дорогого бензина

Россияне реже пользуются автомобилем из-за дорогого бензина
43% опрошенных с удовольствием пересели бы на велосипед. Фото: https://pixabay.com

По результатам опроса ВЦИОМ, 47% участников высказали мнение о том, что люди отказываются от использования автомобиля из-за высоких цен на бензин.

В ходе опроса участники, которых было около 1600 человек, обсуждали возможные причины отказа от личного транспорта. Кроме стоимости топлива, которое стало веской причиной для 47% опрошенных, россиян беспокоит содержание автомобиля (16%), которое также обходится недешево, и необходимость экономии (15%).

Меньшая часть обеспокоена количеством пробок (14%) и качеством дорог (7%). 8% опрошенных задумываются о состоянии окружающей среды.

Также, по результатам исследования, 65% семей в России имеют хотя бы одну машину. Треть из них (18%) — больше одной.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что, согласно опросу ВЦИОМ, жителям России не нравится фотографироваться.

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