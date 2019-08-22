Опрос ВЦИОМ показал, что россияне не любят фотографироваться

Более 80% россиян заявили, что не любят фотографироваться. Об этом говорят результаты опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что им не нравится фотографироваться, заявили 82% опрошенных россиян. Среди участников опроса подобный ответ дали 84% мужчина и 79% женщин.

Практически каждому второму (47%) россиянину не нравится, как он получается на снимках. Чаще всего на это жаловались женщины — 52% и всего у 39% представителей мужского пола есть подобные претензии. При этом 45% россиян вполне довольны собственными фотографиями.

Один раз в полгода фотографируются не менее 41% опрошенных. Несколько раз в месяц фотографируются лишь 20% россиян. Каждый день фотографируется только 1%. Практически треть респондентов (29%) заявили, что вообще не фотографируются.

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