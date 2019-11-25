Создатель «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне

Про Майкла Джексона снимут очередной биографический фильм — на этот раз историю жизни «поп-короля» экранизирует продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг.

Как сообщает Variety, Грэм Кинг уже купил у фонда наследников Майкла Джексона права на его биографию и музыку. Полнометражный фильм будет посвящен жизни «поп-короля». Сценарий напишут автор «Гладиатора» и «Авиатора» Джон Логан.

Пока неизвестно, затронет ли кинолента тему обвинений музыканта в педофилии. Однако, как отмечает издание, жизнь Джексона в фильме не будет приукрашена.Режиссер фильма и актеры также пока не названы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг Меркьюри не хочет, чтобы снимался сиквел «Богемской рапсодии». Питер Фристоун, близкий друг певца Фредди Меркьюри, вступил против съемок второй части биографического фильма «Богемская рапсодия».