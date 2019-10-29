Друг Меркьюри не хочет, чтобы снимался сиквел «Богемской рапсодии»

Питер Фристоун, близкий друг певца Фредди Меркьюри, вступил против съемок второй части биографического фильма «Богемская рапсодия».

Как сообщает NME.com, Фристоун выступил против сиквела «Богемской рапсодии», по причине того, что в фильме придется показать смерть солиста Queen, а он этого не хочет.

По словам друга, создателям сиквела в любом случае придется показать смерть Фредди, что бы они не решили включить в фильм. Фристоун пояснил, что смотреть, как певец умирал в течение получаса, никому не стоит.

Фристоун был его личным помощником, а также телохранителем с 1979 года, а также присматривал за Фредди в последние месяцы его жизни. Он также консультировал режиссеров и сценаристов первой части «Богемской рапсодии».

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