Друг Меркьюри не хочет, чтобы снимался сиквел «Богемской рапсодии»

Друг Меркьюри не хочет, чтобы снимался сиквел &#171;Богемской рапсодии&#187;
Рами Малек в роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

Питер Фристоун, близкий друг певца Фредди Меркьюри, вступил против съемок второй части биографического фильма «Богемская рапсодия».

Как сообщает NME.com, Фристоун выступил против сиквела «Богемской рапсодии», по причине того, что в фильме придется показать смерть солиста Queen, а он этого не хочет.

По словам друга, создателям сиквела в любом случае придется показать смерть Фредди, что бы они не решили включить в фильм. Фристоун пояснил, что смотреть, как певец умирал в течение получаса, никому не стоит.

Фристоун был его личным помощником, а также телохранителем с 1979 года, а также присматривал за Фредди в последние месяцы его жизни. Он также консультировал режиссеров и сценаристов первой части «Богемской рапсодии».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Queen богемская рапсодия сиквел фильм фредди меркьюри
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Друг Меркьюри не хочет, чтобы снимался сиквел «Богемской рапсодии»
Минэкономразвития намерено поменять подход к оценке бедности в России
Фестиваль «Чудо света» перекроет улицы в центре Петербурга
Регина Тодоренко в месяц тратит почти 5 млн рублей
Гарик Харламов высказался об эротической сцене с женой
Серябкина о Фадееве: «Нужно беречь себя»
Apple выпустила новые AirPods Pro
Специалисты локализовали разлив кипятка на Варшавской