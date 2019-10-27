Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде &#171;Не время умирать&#187;
Фильм "Казино рояль". Фото: кадр из фильма

Завершены съемки новой картины о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Фильм стал 25 по счету.

Соответствующая информация появилась в Twitter проекта. В социальной сети рассказали, что фильм выйдет на большие экраны в апреле следующего года.

В аккаунте картины сообщили о завершении съемок. Фото: Twitter

Главную роль в нем исполнил Дэниел Крейг, который снялся в четырех картинах про Бонда. В фильме также снимался Рами Малек, обладатель «Оскара».

По сюжету, Джеймс Бонд покинул службу и живет на Ямайке. Однако спокойствие нарушил агент ЦРУ, которому потребовалась помощь. Феликс Лейтер намерен спасти похищенного ученого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о выходе фильма «Том и Джерри». Зрители увидят картину в декабре следующего года.

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Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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