Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мультфильм "Том и Джерри". Фото: кадр из мультфильма

Мультфильм "Том и Джерри". Фото: кадр из мультфильма

Выход полнометражного фильма о «Томе и Джерри» перенесли на 23 декабря следующего года.

Изначально американская студия Warner Bros запланировала премьеру картины, снятой режиссером Тимом Стори, на весну 2021 года. Как сообщает THR, создатели картины смогли сделать ее раньше сроков. Фанаты известного мультфильма с большой радостью отреагировали на данную новость.

По сюжету нового фильма, кот Том живет в дорогой гостинице Нью-Йорка, где появляется мышонок Джерри. Проказы второго могут сорвать предстоящее торжество, тогда сотрудница отеля, роль которой исполнит Хлоя Морец, приказала коту прогнать проказника.

В комедийном фильме также примут участие Кен Джонг, Майкл Пенья и Роб Делани.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самом кассовом фильме. Речь идет о картине «Джокер», которая собрала $788 млн.