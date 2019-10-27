Джокер стал самым кассовым фильмом с возрастным ограничением 18+

Драма американского режиссера Тода Филиппса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли стала самой кассовой картиной с R-рейтингом.

R-рейтинг означает, что к просмотру кинокартины люди младше 17 лет допускаются лишь в сопровождении родителей либо опекуна. О том, что «Джокер» побил все рекорды по кассовым сборам среди фильмов с таким же рейтингом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter.

В прокате драма собрала $788 миллионов, притом что бюджет картины составляет лишь $55 миллионов. Отметим, что мировая премьера нашумевшего фильма состоялась 31 августа 2019 года. В России «Джокера» стали показывать с 3 октября.

История о клоуне побила рекорд «Дэдпула», который собрал в прокате $783 миллиона.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, сходив на «Джокера», петербургский депутат Денис Четырбок предложил ограничить время показа рекламы в кино перед началом сеансов.