В Петербурге снизились продажи новых квартир

В Санкт-Петербурге за третий квартал 2019 года зарегистрировано 20 тысяч договоров долевого участия в строительстве. Северная столица заняла второе место после Москвы с 21,5 тыс договоров ДДУ. Далее идет Краснодарский край (10.6 тыс ДДУ), Свердловская и Новосибирская области. Продажи новостроек в 3 квартале 2019 года снизились на треть Объемы продаж падают на фоне роста цен и перехода на эксроу-счета.

В июле-сентябре 2019 года на первичном рынке в России всего было зарегистрировано 162 тыс. сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тыс. ДДУ. Часть сделок во 2 квартале 2019 года пришлась на “перебросы” квартир внутри застройщиков. Доля таких сделок составила около 20%.

Таким образом, считают эксперты ЦИАН, реальное снижение активности покупателей по итогам квартала не превысило 16%. Число сделок снизилось и по отношению к 1 кварталу 2019 года (на 20%), и по отношению к аналогичным временным отрезкам 3 предыдущих лет. В 2016, 2017, 2018 гг. число ДДУ в 3-м квартале было выше на 3, 8 и 5% соответственно.

Продажи падают в большинстве регионов (в 50 субъектах РФ число сделок снизилось по отношению к итогам 2 квартала; рост зафиксирован в 20 регионах; в 15 регионах объем продаж незначителен (менее 100 лотов в месяц) или равен нулю и анализ динамики не имеет смысла).

На 10 регионов-лидеров по итогам июля-сентября 2019 пришлось 59% от суммарного числа сделок за квартал.

Снижение числа сделок зафиксировано и в большинстве регионов-лидеров. В Москве и Московской области общее число регистраций ДДУ упало на 36%, в Санкт-Петербурге на 40%, в Ленинградской области на 38%.

Детальный анализ данных по отдельным ЖК (с фильтрацией нерыночных сделок с юридическими лицами) отражает не столь глубокое падение. В Москве оно составило 13%, в Московской области 23%, в Санкт-Петербурге 7%, в Ленинградской области 36%. Из 10 крупнейших региональных рынков по итогам квартала вырос объем продаж только в Свердловской области (на 2%).

Снижение спроса фиксируется на фоне устойчивого роста цен. В большинстве региональных центров они продолжают расти. В Петербурге цена квадратного метра в новостройке составляет 124,8 тысячи рублей за м2, за год она выросла всего на 2%, считают экспкерты ЦИАН. Это немного, например в Воронеже за год метр подорожал на 38%.

В среднем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена квадратного метра увеличилась на 17% (расчеты по 15 городам-миллионникам). Застройщики активно использовали ожидаемый переход на эскроу-счета для стимулирования спроса на протяжении последних 1,5 лет.

Одним из следствий этого стало формирование “разрыва” между растущими ценами, стагнирующими доходами населения и повышением ставок по ипотеке (разворот последнего тренда начался лишь 2 месяца назад и еще не отразился на статистике). В последние месяцы рост цен замедлился до 1-1.5% в месяц.