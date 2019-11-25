Подросток устроил гонки с ДПС на каршеринговом авто

Подросток устроил гонки с ДПС на каршеринговом авто
Сотрудники ДПС поймали подростка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД устроили погоню за подростком на каршеринговом автомобиле.

На набережной Черной речки, 24 ноября, сотрудники ГИБДД обратили внимание на данный автомобиль и попросили остановить транспортное средство. Водитель проигнорировал требование. Сотрудники ДПС устроили преследование иномарки. В Красногвардейском переулке водителя задержали.

Водителем оказался подросток, который не имел водительского удостоверения. Автомобиль он взял в прокат по поддельному паспорту.

На данный момент встал вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главу «Капитала», находящегося в розыске, заочно осудили на пять лет. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

авто гибдд каршеринг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коллектив «Ленфильма» составил обращение в поддержку главы киностудии
Петербурженка получила условный срок за мошенничество с уроками вождения
Школы и избиркомы подключат к интернету с помощью российского оборудования
Стрелявшего в воздух из окна LADA Priora у Московских ворот заключили под стражу
В Генконсульстве Финляндии уведомили, что срок оформления шенгена увеличится
Петербургскую подлодку «Петропавловс-Камчатский» передали ВМФ РФ
На Малоохтинском ГАЗель сбила пешехода
Прощание с Вербицкой состоится 27 ноября