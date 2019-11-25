Гендиректор «Капитала» получил 5 лет заочно за мошенничество с имуществом

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил генерального директора ООО «Капитал» и учредителя ООО «Капитал-Инвест» Дениса Жилкина к пяти годам в колонии общего режима. Наказание вынесено заочно, подсудимый находится в розыске.

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Жилкин приискал фиктивный договор купли-продажи и другие документы для регистрации права собственности на помещение в Шушарах, принадлежащее ООО «СК «Дальпитерстрой». Документы он предоставил в Росреестр, после чего завладел помещением на Пушкинской улице стоимостью 184 тыс. 806 рублей.

Аналогичным способом он приобрел право на нежилое помещение стоимостью 11 млн на улице Восстания, принадлежащее ООО «Полярная звезда», а также на помещение ЗАО «Вега» на Краснопутиловской улице стоимостью 197 млн 400 тыс. рублей

Помимо этого, Жилкин пытался приобрести право на 70/100 долей здания «Дальпитерстроя» на Гороховой. Но умысел не довел до конца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в суд ушло уголовное дело о мошенничестве с земельными участками.