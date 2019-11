Создатель Всемирной паутины планирует изменить Интернет

Contract for the Web состоит из 76 пунктов. Фото:pixabay.com

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли рассказал о своих планах по модернизации нынешнее состояние интернета. Программа носит название Contract for the Web. Об этом он рассказал The New York Times.

«Мы запускаем Contract for the Web как первый в мире глобальный план действий по защите Сети как силы добра, объединяя компании, правительства и граждан по всему миру, чтобы сказать, что это то, что нужно сделать, чтобы вернуть всё на правильный путь», — отметил глава некоммерческой организации Эдриан Ловетт.

Он также рассказал, что огромное количество ненавистного контента и фейков свидетельствует о том, что Интернету нужны изменения.

