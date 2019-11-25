Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве своего родственника в Колпинском районе

Пострадавшему было нанесено не менее 2 ножевых ранений. Фото: pixabay

Пострадавшему было нанесено не менее 2 ножевых ранений. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего родственника.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 25 ноября, в доме 9 по улице Загородной. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них нанес другому не менее двух ударов ножом в область туловища. 28-летний пострадавший получил смертельные повреждения.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственном комитете России по городу, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 34-летнего подозреваемого в преступлении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжается расследование данного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании пьяного пешехода. Мужчина запустил бутылку в иномарку автоледи.