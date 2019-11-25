Школы и избиркомы подключат к интернету с помощью российского оборудования

Ростелеком» обязан предоставлять доступ к интернету, обеспечивать безопасность связи и ограничивать доступ к запрещенной информации. Фото:pixabay.com

Ростелеком» обязан предоставлять доступ к интернету, обеспечивать безопасность связи и ограничивать доступ к запрещенной информации. Фото:pixabay.com

Распоряжение о том, что школы и избиркомы обязаны теперь использовать для выхода в интернет только российское телеком-оборудование опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Ростелеком» будет являться единственным поставщиком связи школам и избиркомам в 2019-2020 годах.

Если у данной компании не будет возможности предоставить оборудование, то оператор сможет использовать импортную технику после согласования этого с Минкомсвязи.