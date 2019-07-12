Больницы Петербурга закупят оборудование на 600 млн рублей

Уже к следующему году планируется закупить для больниц Санкт-Петербурга новое оборудование на сумму в 600 миллионов рублей в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Как сообщили Gazeta.SPb в администрации Центрального района Санкт-Петербурга, тех жителей города, что перенесли ишемический инсульт, скоро порадуют специальные обновления в сфере здравоохранения.

Программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» утверждал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Она предусматривает закупку и установку современного оборудования, благодаря которому диагнозы можно будет определить на ранних стадиях развития болезни.

Петербуржцы, перенесшие ишемический инсульт, в скором времени смогут получать все необходимые лекарственные препараты бесплатно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов огласил новые меры соцподдержки в Петербурге.