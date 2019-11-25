СМИ заподозрили журналиста «Новой газеты» в связях с ИГ

СМИ заподозрили спецкора «Новой газеты» Дениса Короткова в сотрудничестве с террористами Исламского государства (запрещенной в России террористической организацией). Информация от правоохранительных органов по этому вопросу не поступала.

Статью о якобы связях Короткова с ИГ опубликовало издание ФАН, находящееся в конфронтации с «Новой газетой». Как утверждает автор текста, слухи о сотрудничестве журналиста с ИГ появились в сентябре 2017 года.

Информацию о возможной связи Короткова с ИГ журналисты получили от неназванного боевика, пишет «Мойка78». Он заявил, что контактировал с неким русским, который задавал вопросы и расспрашивал подробности. В нем боевик якобы узнал Короткова.

По данным ФАН, спецкор мог поддерживать связь с ИГ по заказу олигарха Михаила Ходорковского.

Официальная информация о возможной связи журналиста с запрещенной организацией не поступала.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность запрещена.