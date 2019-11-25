Участок трассы «Сортавала» откроют после реконструкции 27 ноября

На границе Ленинградской области и Республики Карелия завершилась реконструкция участка трассы А-121 «Сортавала». Официальная церемония открытия состоится 27 ноября.

В ходе работ была проведена реконструкция участка автодороги со 153-го по 153-й километр. Открытие его пройдет при участии помощника президента РФ Игоря Левитана, министра транспорта РФ Евгения Дитриха, первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и руководителя Росавтодора Андрея Костюка, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Реконструкция участка автодороги «Сортавала» велась с лета 2017 года. Необходимость работ была обусловлена ростом трафика, состоянием дорожного покрытия и увеличением грузопотока.

На участке построили 9,9 км новой и реконструировали 10,9 км существующей дороги. Через реку Тихая возведено два моста. Помимо этого, проведен ремонт железнодорожного путеповода, обустроена площадка для отдыха водителей, смонтировано освещение, установлены ограждения от диких животных, оборудованы новые автобусные остановки и нанесена размета.

Реконструкция позволит преодолевать участок трассы в два раза быстрее. Прежде путь по нему занимал более 50 минут.