Торговцев алкоголем без лицензии из Купчино оштрафовали на 110 тысяч

Прокуратура Фрунзенского района Северной столицы провела проверку в нежилых помещениях на Софийской улице, где торговали алкоголем. Оказалось, что бизнесмены торговали спиртными напитками без лицензии.
Из помещений было изъято более трех тысяч литров контрафакта. В отношении предпринимателей возбудили административные дела. Все материалы были направлены в Арбитражный суд.
Как сообщили в прокуратуре города, нарушителям назначили штраф. Теперь им предстоит выплатить 110 ты. рублей.
В ведомстве также уточнили, что весь алкоголь будет уничтожен.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нарушениях на заводе в Сестрорецке. Мусор и бытовые отходы обнаружила прокуратура.