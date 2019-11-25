Торговцев алкоголем без лицензии из Купчино оштрафовали на 110 тысяч

Торговцев алкоголем без лицензии из Купчино оштрафовали на 110 тысяч
Изъятый алкоголь будет уничтожен. Фото: pixabay

Прокуратура Фрунзенского района Северной столицы провела проверку в нежилых помещениях на Софийской улице, где торговали алкоголем. Оказалось, что бизнесмены торговали спиртными напитками без лицензии.

Из помещений было изъято более трех тысяч литров контрафакта. В отношении предпринимателей возбудили административные дела. Все материалы были направлены в Арбитражный суд.

Как сообщили в прокуратуре города, нарушителям назначили штраф. Теперь им предстоит выплатить 110 ты. рублей.

В ведомстве также уточнили, что весь алкоголь будет уничтожен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нарушениях на заводе в Сестрорецке. Мусор и бытовые отходы обнаружила прокуратура.

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