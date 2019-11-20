Прокуратура обнаружила нарушения на заводе в Сестрорецке

Прокуратура обнаружила нарушения на заводе в Сестрорецке
Фотография с территории завода. Фото:procspb.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о том, что на территории «Сестрорецкого инструментального завода» провели проверку.

В результате проверки выяснилось, что на территории завода хранили мусор с производства и бытовые отходы. Место для хранения мусора не имела специального покрытия. Также у завода не было документов, подтверждающих дополнительные источники выбросов в воздух.

Генеральному директору завода, а также арендаторам было вынесено пять представлений. На данный момент они находятся на рассмотрении.

Материалы проверки были направлены в Роспотребнадзор и в Комитет по природопользованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Тихвин скончался сотрудник завода «Икеа-Индастри» прямо во время рабочего процесса.

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