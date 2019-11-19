Рабочий ИКЕА умер прямо на заводе в Тихвине

В Ленинградской области в городе Тихвин скончался сотрудник завода «Икеа-Индастри» прямо во время рабочего процесса.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 18 ноября. Мужчина внезапно скончался на производстве в цехе «Икеа-Индастри» на Шведском проезде. Рабочего обнаружили уже мертвым, сообщает 47news. Прибывшей на месте бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

По предварительной информации, внешних признаков травм на теле мужчины найдено не было. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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