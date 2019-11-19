Рабочий ИКЕА умер прямо на заводе в Тихвине

Рабочий ИКЕА умер прямо на заводе в Тихвине
Прибывшей на месте бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области в городе Тихвин скончался сотрудник завода «Икеа-Индастри» прямо во время рабочего процесса.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 18 ноября. Мужчина внезапно скончался на производстве в цехе «Икеа-Индастри» на Шведском проезде. Рабочего обнаружили уже мертвым, сообщает 47news. Прибывшей на месте бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

По предварительной информации, внешних признаков травм на теле мужчины найдено не было. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попал в реанимацию после падения с веревки из простыней. 32-летний мужчина захотел выбраться из квартиры на пятом этаже с помощью веревки из простыней. Но что-то пошло не так и он сорвался.

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