Росгвардейцы задержали мужчину, который сливал топливо из чужих машин

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину. Он сливал топливо из бензобаков припаркованных машин.

Подозреваемого задержали 23 ноября с канистрой в руках у очередной иномарки. Мужчина попытался безуспешно сбежать от сотрудников Росгвардии.

У мужчины изъяли четыре канистры с топливом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге напали на работника Эрмитажа и похитили деньги. Полиция возбудила уголовное дело после нападения неизвестного злоумышленника на сотрудника петербургского Эрмитажа. Мужчину избили и похитили 580 рублей.