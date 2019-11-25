Росгвардейцы задержали мужчину, который сливал топливо из чужих машин

Росгвардейцы задержали мужчину, который сливал топливо из чужих машин
Злоумышленника поймали. Фото:pixabay.com

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину. Он сливал топливо из бензобаков припаркованных машин.

Подозреваемого задержали 23 ноября с канистрой в руках у очередной иномарки. Мужчина попытался безуспешно сбежать от сотрудников Росгвардии.

У мужчины изъяли четыре канистры с топливом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге напали на работника Эрмитажа и похитили деньги. Полиция возбудила уголовное дело после нападения неизвестного злоумышленника на сотрудника петербургского Эрмитажа. Мужчину избили и похитили 580 рублей.

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