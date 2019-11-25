В Петербурге напали на работника Эрмитажа и похитили деньги

Полиция возбудила уголовное дело после нападения неизвестного злоумышленника на сотрудника петербургского Эрмитажа. Мужчину избили и похитили 580 рублей в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный молодой человек напал на работника Эрмитажа на проспекте Энгельса. Пострадавший рассказал правоохранителям, что нападавшему было около 18-20 лет на вид. Он избил мужчину и похитил наличку.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на водителя BMW. В Северной столице задержали злоумышленника, подозреваемого в совершении нападения на 36-летнего владельца BMW на Витебском проспекте.