В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на водителя BMW

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на водителя BMW
Полиция решает овпрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Фото: pixabay.com

В Северной столице задержали злоумышленника, подозреваемого в совершении нападения на 36-летнего владельца BMW на Витебском проспекте.

Предполагаемым преступником оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и области. Фигурантом уголовного дела стал 21-летний молодой человек из Узбекистана.

По предположению следствия, злоумышленник не хотел оплачивать проезд и предпочел нанести ножевые ранения в грудь и шею водителю такси.

Напоминаем, инцидент произошел в ночь на 18 ноября. В петербургскую больницу обратился мужчина с резаными ранами на шее и груди. Пострадавший находился в шоковом состоянии и успел лишь сказать, что на него в собственном автомобиле напал неизвестный. Водителя поместили в реанимацию.

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