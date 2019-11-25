Совет федерации одобрил закон о запрете продажи техники без российского софта

Российское программное обеспечение будет установлено и на смартфоны. Фото: pixabay

Российское программное обеспечение будет установлено и на смартфоны. Фото: pixabay

Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и умных телевизоров без отечественного программного обеспечения. Он вступит в силу в следующем года.

Закон обязывает с 1 июля предстоящего года предустанавливать российский софт на электронные устройства. Полный их перечень, а также порядок установки ПО будут определены правительством.

Как сообщили «РИА Новости», законопроект, по словам разработчиков, направлен на поддержку российских производителей софта.

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