Google обвинили в сборе медицинских данных пользователей

Личная информации десятков миллионов человек попала в руки компании.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Корпорация Google более чем за год собрала медицинские данные нескольких десятков миллионов американцев, проживающих в 21 штате. Она получала их от медицинских учреждений в рамках проекта Project Nightingale. Инициатива, уверяет аноним, поможет Google разработать новое программное обеспечение, которое позволит вносить изменения в лечебный процесс.

Издание подчеркивает, что ни пациенты, ни сотрудники больниц не в курсе происходящего. Насколько это правомерно – сложно представить, ведь в Америке существует закон о передаче информации бизнес-партнерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финны не доверяют сервису «Яндекс.Такси», боясь сбора данных. Против компании выступили местные чиновники, которые призывают людей не пользоваться Yango.