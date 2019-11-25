В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Праздничный день может стать выходным для всех. Фото: pixabay

Праздничный день может стать выходным для всех. Фото: pixabay

В Государственной думе поддержали идею о переносе выходного дня с 28-го на 31 декабря. Ее предложил губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Со его словами также согласилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она рассказала, что праздничный день стоит сделать нерабочим для всех.

«Хоть что-нибудь для женщин», — отметила Плетнева, комментируя распоряжение главы региона.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подчеркнула, что решение данного вопроса остается за региональными властями.

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