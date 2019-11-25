Названы самые популярные направления отдыха на Новый год

Турция вошла в топ популярных направлений на Новый год. Фото: pixabay.com

Турция вошла в топ популярных направлений на Новый год. Фото: pixabay.com

Самыми востребованными новогодними направлениями у россиян внутри страны стали курорты Краснодарского края, за рубежом — Таиланд, ОАЭ и Турция.

Россияне выбирают Красную Поляну и Сочи. Следом в топе популярных направлений расположились Крым и Кавминводы, сообщают «Извествия» со ссылкой на члена Общественного совета при Ростуризме Елену Сутормину и ведущие сервисы по бронированию.

В рейтинг востребованных зарубежных направлений вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа, Индонезия и Малайзия.

Стоимость новогодних туров на пять дней внутри России составила около 18-25 тыс. рублей в среднем, за границей — от 35 тыс. рублей. Европейские направления в топ не вошли в связи с подорожанием. Новогодний тур туда обойдется в 80-90 тыс. рублей на человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в топ направлений на ноябрьские праздники вошли Италия, Турция, Испания и Франция.