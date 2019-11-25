Удар в живот обернулся для петербуржца колонией сроком на два года

Удар в живот обернулся для петербуржца колонией сроком на два года
Василеостровским районным судом мужчина признан виновным в совершении преступления. Фото: pixabay

Прокуратура Васильевского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и повлекшего за собой потерю какого-либо органа.

Преступный инцидент случился в мае настоящего года на 5-линии В.О. Согласно данным следствия, обвиняемый, находясь на лечении в городской наркологической больнице, в результате бытового конфликта ударил мужчину кулаком в область живота. От удара у потерпевшего случился разрыв селезенки, впоследствии ее пришлось удалить.

Как сообщили в ведомстве, в ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину. Ему назначили лишение свободы сроком на 2 года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в нападении на медика. Мужчина был с ножом.

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