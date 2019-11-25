В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы с ножом из мести

В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы с ножом из мести
Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Фото: pixabay

В Пскове задержали подозреваемого в нападении на медсотрудника детской больницы с ножом из мести.

По предварительной информации, 43-летний местный житель – отец ребенка, который скончался этим летом после курса лечения в Псковской детской областной больнице, напал на врача в этой же больнице. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на местное УМВД, правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Мужчину доставили в отдел полиции.

В настоящее время подозреваемого опрашивают. Расследование по данному делу продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который украл в Пскове несколько тонн рельс. Он резал металл в течение месяца.

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